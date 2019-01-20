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İki katlı binanın çatısına otağ kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 11:34 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından iki katlı binanın çatısına keçi kılından yaptırılan 80 metrekarelik otağ, törenle açıldı.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından iki katlı binanın çatısına keçi kılından yaptırılan 80 metrekarelik otağ, törenle açıldı. Dernek Başkanı Ali Eren, "Gençlerimiz burada Türk yaşam şekillerini öğrenebilecek" dedi. Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kiralanan iki katlı binanın çatısına 80 metrekarelik keçi kılından yaptırılan otağ, törenle hizmete girdi. Açılışa Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik, Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği Başkanı Ali Eren, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Otağ kurdele kesilerek açılışı yapılırken, açılış sonrası katılımcılar binayı ve otağı inceledi. Dernek Başkanı Ali Eren, misafirlere otağ ve bina hakkında bilgi verdi. Ali Eren, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e de üzerinde kendi adının ve dernek logosunun yer aldığı poşu hediye etti. Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından gençlere yönelik eğitim faaliyetleriyle sanatsal ve kültürel faaliyetleri yürütmek amacıyla Ece Mahallesi Karagöz Sokak'ta 20 yıllığına iki katlı bina kiralandı. Yaklaşık 6 aylık çalışma kapsamında, atıl durumdaki binada tadilat yapıldı. Binanın dış cephesine Ergenekon Destanı'nı anlatan rölyef, Selçuklu simgesi olan çift başlı kartal ve Osmanlı tuğrasının rölyefleri yapıldı. Binanın çatı katını da değerlendirmek amacıyla 80 metrekarelik otağ kuruldu. Aydın'ın Nazilli ilçesinde, özel ustalar tarafından keçi kılından dokunan otağ, 2 günlük çalışmanın ardından çatıya profil demirlerle yerleştirildi. Otağın içine yaz- kış kullanılması için yalıtım da yapıldı. Otağın içiyse eski Türk kültürüne uygun şark köşesiyle dekore edildi. Son olarak otağın üstüne Türk bayrağı asıldı. Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği Başkanı Ali Eren, otağa Şehit İbrahim Türkeş ve Şehit Yaşar Özlem Eğitim Kültür Otağı adı verildiğini belirterek, "Derneğimizin açılışını yaptık. Misafirlerimizi ağırladık. Bu binanın özeliği ikinci katın çatısında Yörük otağı, çadırı kurmamız. Çadırın içerisine Yörük kültürüne ait kepenek, döşemesi de Yörük kültürüne ait şark köşesi yöntemiyle döşendi. Zeminde yine kıl halılar, kilimler var. Burası gençlerimizin sokaktan alınıp olabildiğince kontrollü şekilde burada eğitimlerini yapabileceğimiz, Türk kültürünü, Yörük kültürünü anlatabileceğimiz mekan olarak tasarlandı. Çok fazla bir alanımız yoktu. Çatıyı da kullanmamız gerekiyordu. Tabii bizim kültürümüze ait ve Orta Asya'ya atıfta bulunarak buraya otağ kurma kararı verdik. Gençlerimiz burada Türk yaşam şekillerini öğrenebilecek" dedi. Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kültürel faaliyetlerinin yürütebileceği bu yerin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Dernek kurucu üyesi Aysun Türkeş de şöyle dedi: "Özellikle okuma yazma bilmeyen kadınlarımıza yönelik okuma- yazma kursu açılacak. Kuran bilmeyen kadınlarımıza Kuran okuma kursu açılacak. Talep hangi yönde olursa elişi, ebru, iğne oyası, mekik oyası, yemek gibi her dala açık kurslarımız olacak. Kadınlar ne istiyorsa onları burada yapabilecek, özel günlerini, düğün ve nişanlarını burada yapabilecekleri nezih bir ortam hazırladık."

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