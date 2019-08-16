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İki katlı ev alevlere teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 19:07 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çandırlar köyünde Mehmet Karan’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İki katlı ev alevlere teslim oldu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çandırlar köyünde Mehmet Karan’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında iki katlı ev alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürürken, tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması faciayı engellerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İki katlı ev alevlere teslim oldu

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