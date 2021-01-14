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İki katlı ev çıkan yangında alevlere teslim oldu

14.01.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan 2 katlı ev, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan 2 katlı ev, çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin sokaktaki park eden araçlar yüzünden ulaşmakta güçlük çektiği yangın güçlükle söndürüldü.
Olay, saat 14.00 sıralarında Deniz Mahallesi Gonca Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın en üst katında Ramazan A.’nın yalnız yaşadığı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangını kendi çabalarıyla söndüremeyen Ramazan A., kendini evden dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale etmek için okul bahçesine girmeye çalışırken, sokak üzerinde park eden araçlar sebebiyle zor anlar yaşadı.
Uzun uğraşlar sonucu okul bahçesine giren ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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