İki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Karabük’te kimsenin yaşamadığı iki katlı ev çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi İkbal Gül Sokak’ta meydana geldi. Enver Arat’a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin birinci katında başlayan yangında alevler geceyi aydınlattı. Alevleri ve dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alarak söndürülürken iki katlı ev yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

