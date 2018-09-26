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İki katlı ev ve bir ton tütün yangında kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 00:06 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle  çıkan yangında, iki katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

İki katlı ev ve bir ton tütün yangında kül oldu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, iki katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Evin üst katına kurutulmak için asılan yaklaşık 1 ton tütün de yanarak kül oldu.
Yangın, saat 21.30 sıralarında ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki Ayan köyünde Mehmet Demir’e (48) ait evde çıktı. Demir ailesinin evde olduğu sırada binanın depo olarak kullanılan ikinci katından dumanlar yükselmeye başladı. Yangını gören komşuları aileye haber verdi. Yangın sırasında evde bulunan Mehmet, Fadime, Rümeysa Recep, Gül ve Gülhanım Demir komşuların da yardımıyla evden çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı ahşap evi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin ikinci katında kurutulmak için asılan yaklaşık 1 ton tütün de yangında kül oldu. Evin yanında bulunan depodaki tütünler ise komşuların da yardımıyla dışarı çıkartıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

İki katlı ev ve bir ton tütün yangında kül olduİki katlı ev ve bir ton tütün yangında kül olduİki katlı ev ve bir ton tütün yangında kül olduİki katlı ev ve bir ton tütün yangında kül oldu

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