HABER

İki katlı ev yangında küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 18:59 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Düzce Köyü Kozcağız Mahallesi’nde Remzi Şahin’e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İki katlı ev yangında küle döndü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Düzce Köyü Kozcağız Mahallesi’nde Remzi Şahin’e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Öte yandan yangın yerinde sağlık ekipleri de hazır bulundu. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İki katlı ev yangında küle döndü

İki katlı ev yangında küle döndü

İki katlı ev yangında küle döndü

PARTNERZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yokZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yok
Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazasında makinistlere takipsizlik- YenidenÇorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazasında makinistlere takipsizlik- Yeniden
Eşini, kendisini aldattığı yönündeki mektup yüzünden öldürmüşEşini, kendisini aldattığı yönündeki mektup yüzünden öldürmüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şenol Güneş resmen A Milli Takım'da

Şenol Güneş resmen A Milli Takım'da

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.