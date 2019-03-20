HABER

İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 12:38 | Son Güncelleme

Kastamonu’da meydana gelen yangında iki katlı evin ikinci katı ve çatı kısmı kül oldu.

Kastamonu’da meydana gelen yangında iki katlı evin ikinci katı ve çatı kısmı kül oldu. Evinin yandığı duyan ev sahipleri olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Kastamonu Merkez İsmail Bey Mahallesi Ulubey Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail ve Orhan Destireci isimli kişilere ait olan evin çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın evin çatısının tamamını sardı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında evin ikinci katı ve çatı kısmı kullanılamaz hale geldi.
İki katlı evin çatısından çıkan alev ve dumanlar şehrin farklı yerlerinden göründü. Evde yangın ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Evlerinde çıkan yangını duyan ev sahipleri hemen olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.
Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren ev sahiplerine müdahale etti. Polis, meydana gelen yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı.

İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi

İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi

İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi

İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi

İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi

İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi

İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi

İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi

İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi

İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi

İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi

İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi

İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi

İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi

İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Piyasalarda gözler bu kararda

Piyasalarda gözler bu kararda

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.