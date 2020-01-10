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  4. İki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

İki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 00:57 | Son Güncelleme

İki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Adana'da iki katlı evin giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69158 Sokak'taki iki katlı müstakil evin giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Giriş katında yaşayan ve yangın sırasında uyuyan bir kişi, dumandan etkilenirken, üst katta oturan ve yangından haberi olmadan uyuyan yaşlı kişiyi de polis uyandırarak dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen kişi, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

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adana yangın

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