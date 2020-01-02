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  4. İki katlı evi küle çeviren yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İki katlı evi küle çeviren yangında 3 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 22:27 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında küle dönerken, dumandan etkilenen Suriye uyruklu 3 kişi hastaneye kaldırıldı.  Akşam saatlerinde Caminur Mahallesi 0802 Sokak'taki Suriye uyruklu 4 kişinin yaşadığı iki katlı evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında küle dönerken, dumandan etkilenen Suriye uyruklu 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Akşam saatlerinde Caminur Mahallesi 0802 Sokak'taki Suriye uyruklu 4 kişinin yaşadığı iki katlı evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerin sardığı evdeki 4 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi. Ahşap ve taş yapıdan oluşan binayı saran yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen evde yaşayan 3 Suriyeli, tedavi için ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Evi tamamen küle çeviren yangının ardından soğutma çalışmasını da tamamlayan itfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.
Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

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