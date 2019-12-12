İki katlı evin çatısındaki yangın korkuttu

Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen yangında iki katlı evin çatısı küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Cihanbey Köyü Belen Mahallesi’nde meydana geldi. Arslan Yılmaz’a ait iki katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletmesi arazözleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına alırken çatıda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni için inceleme çalışması başlatıldı.

