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İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 07:25 | Son Güncelleme

Bursa’da 2 katlı 2 metruk bir binada meydana gelen yangın mahalleliyi tedirgin ederken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Bursa’da 2 katlı 2 metruk bir binada meydana gelen yangın mahalleliyi tedirgin ederken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın, metruk binanın bitişiğindeki binalarda sıçrarken binada oturan aralarında çocuklarında bulunduğu vatandaşlar tahliye edildi. Yangına müdahale eden bir itfaiye erleri, yanan evin çatısından düşen parçalar nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Şahabettinpaşa Mahallesi Çatal Sokak’ta bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı iki metruk binadan henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Çatı katından dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri bir yandan durumu itfaiyeye bildirip yardım istedi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan polis ekipleri bitişiğinde ki binada bulunan vatandaşları yangından haberdar edip tahliye etti. Binalarda bulunan araçların sahipleri bulunarak başka sokaklara çekilmesi sağlandı. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini tedirgin bir şekilde izlerken, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Mahalle sakinleri metruk binanın 5-10 yıldır boş olduğunu fakat geceleri kimliği belirsiz kişilerin binaya girip kaldıkları söylendi. Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7 itfaiye aracı müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye erleri yanan evin çatısından kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yangın bir saatlik çalışma sonucu çevredeki binalara tamamen sıçramadan söndürülürken 2 katlı 2 metruk ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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