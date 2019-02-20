İki katlı iş yeri yandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da 2 katlı spot eşya satışı yapılan iş yerinde yangın çıktı. Tüm iş yerini saran alevleri itfaiye güçlükle söndürdü.
Isparta merkez Yayla Mahallesi'ndeki 2 katlı spot eşya satışı yapılan iş yerinde saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Murat D.'ye ait iş yerindeki yangın bir anda büyüdü. 2 katı da saran alevlere ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın iş yerinde büyük çapta maddi hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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