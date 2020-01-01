HABER
  4. İki katlı iş yerinde yangın

İki katlı iş yerinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:23 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki 2 katlı iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki 2 katlı iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Altıntaş Mahallesi'ndeki Uzun Çarşı'da bulunan GSM firmasına ait 2 katlı iş yerinde, bugün saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları görenler yangını, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İş yerinde madde hasar oluştu. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Geri sayım bu kez zam için yapıldı!Geri sayım bu kez zam için yapıldı!
Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildiYılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi
Otobüs şoföründen takdir toplayan hareketOtobüs şoföründen takdir toplayan hareket
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Kritik genelge yayımlandı

Kritik genelge yayımlandı

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Amorti rakamları belli oldu

Amorti rakamları belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Akın ettiler! Kilometrelerce kuyruk

Ali Babacan'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

Adalet Bakanlığı açıkladı! Yargıda 'seri muhakeme' ve 'basit yargılama' dönemi başladı

Bakanlık açıkladı! Yargıda yeni dönem başladı

Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' paniği

Kayseri Havalimanı'nda panik anları!

Kediyi çelik telle asarak öldüreni bulmak için özel ekip kuruldu

Kedi çelik telle asılarak öldürülmüştü! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.