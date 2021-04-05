İki katlı mobilya atölyesi yandı

Bursa’da 2 katlı mobilya atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, atölyede maddi hasar oluştu.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde bir mobilya atölyesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki bir iş yerinde, elektrik kapsamlı bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

