HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki katlı mobilya atölyesi yandı

İki katlı mobilya atölyesi yandı

05.04.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 2 katlı mobilya atölyesinde yangın çıktı.

1/

Bursa’da 2 katlı mobilya atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, atölyede maddi hasar oluştu.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde bir mobilya atölyesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki bir iş yerinde, elektrik kapsamlı bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar
İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiİstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Son Dakika: 'Montrö' bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı

'Montrö' bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı

Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (5 Nisan hava durumu)

Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağmur uyarısı

İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli deprem listesi

İşte Kandilli deprem listesi

İletişim Başkanı Altun: Her tehdide karşı her zaman uyanık olacağız

Bildiri tepkisi sürüyor! Altun: Uyanık olacağız

Bir skandal olay daha! Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.