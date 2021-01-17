İki katlı müstakil evde yangın paniği

Bursa’da odun sobasından kaynaklı müstakil bir evde yakın çıktı, çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi Ürün Caddesi’ndeki iki katlı müstakil evde, odun sobasından kıvılcımları dışarı çıkmasıyla yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından bitişik halde bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili tahkikat devam ediyor.

