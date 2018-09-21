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İki kayıp arkadaşla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 12:24 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da bir ay arayla esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan iki arkadaşla ilgili polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

İki kayıp arkadaşla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da bir ay arayla esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan iki arkadaşla ilgili polis 4 kişiyi gözaltına aldı. İkisinin de arkadaşı olan şüpheli Osman H.(39)'nin aralarında bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Başakşehir'de 27 Kasım 2017 tarihinde polise başvuran Yasin Tuncel'in ailesi ayın 17'sinden beri haber alamadıklarını söyleyerek yardım istedi. Aile Yasin Tuncel'in son olarak samimi arkadaşı olan Osman H. ile görüştüğünü tespit ettikleri olayın bu kişiyle ilgili olabileceğini belirtti. Polis bu olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken 4 Ocak 2018 tarihinde bu kez Mahmut Dağıstanlı'nın eşi A.D'de müracaatta bulanarak kayıp başvurusunda bulundu. A.D.'de ifadesinde Mahmut Dağıstanlı'nın bir süre önce arkadaşı Osman H.'yi eve getirdiğini daha sonra ikisinin birlikte ortadan kaybolduğunu söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili başlattıkları çalışmada iki olayın dosyalarını birleştirdi ve Osman H.'nin peşine düştü. Önceki gün Pendik, Mehmet Akif caddesi üzerinde düzenlenen operasyonda Osman H. ile İbrahim G.(35) Sinan Ö.(34), Kerim H.(45) gözaltına alındı. Poliste yapılan sorgularının da kayıp kişilerle bir ilgilerinin bulunmadığını söyleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis bu kişilerin araçlarında yapılan bazı otomobillerde kan izini tespit eden luminal test yapıldığını, sonuçların beklendiğini söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

İki kayıp arkadaşla ilgili 4 kişi gözaltına alındıİki kayıp arkadaşla ilgili 4 kişi gözaltına alındıİki kayıp arkadaşla ilgili 4 kişi gözaltına alındıİki kayıp arkadaşla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

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