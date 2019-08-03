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İki kazada yaralılara yoldan geçen doktorlar müdahale etti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 20:44 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 2 ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 2 ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İki kazada yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktorlar yaptı.

İlk kaza, saat 15.00 sıralarında Ereğli Balı mevkiinde meydana geldi. Sevim Türker Çetinkaya (35) idaresindeki 67 TL 469 plakalı otomobil, sürücüsünün aracı mıcıra kaptırması sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak takla attı. Kazada sürücü Sevim Türker Çetinkaya ile birlikte 4 aylık olan Derin Deniz Çetinkaya, 1,5 yaşındaki Duru Defne Çetinkaya ile Seval Eryiğit (19) yaralandı. Kaza sonrası yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir doktor yaptı. Ambulansın gelmesini bekleyen doktor, sağlık çalışanlarına da durum hakkında bilgi verdi. Yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Saat 15.30 sıralarında Ereğli-İstanbul yol ayrımında meydana gelen kazada ise Birkan Ertürk idaresindeki 81 KC 499 plakalı hafif ticari araç ile Emrah Birsin idaresindeki 67 AAU 551 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan bir pizzacıda kuryelik yapan Emrah Birsin yaralanırken, yardımına olay yerinden geçmekte olan bir doktor yetişti. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan doktor, sağlık ekiplerine durum hakkında bilgi verdi. Ambulansa alınan Emrah Birsin, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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