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İki kez açılan mezara fotokapan yerleştirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 16:46 | Son Güncelleme

Bartın’ın Ulus ilçesinde ölümünün ardından mezarı iki kez kazılan adamın mezarına fotokapan kuruldu.Edinilen bilgilere göre, Ulus ilçesi Saz Mahallesi’nde 40 gün önce yaşamını yitiren bir kişinin, Sümenler Mezarlığı’na defnedilmesinin ardından mezarı iki kez kazılmış halde bulundu.Durumun ardından bölgedeki ayılardan şüphelenen köy sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bartın’ın Ulus ilçesinde ölümünün ardından mezarı iki kez kazılan adamın mezarına fotokapan kuruldu.
Edinilen bilgilere göre, Ulus ilçesi Saz Mahallesi’nde 40 gün önce yaşamını yitiren bir kişinin, Sümenler Mezarlığı’na defnedilmesinin ardından mezarı iki kez kazılmış halde bulundu.
Durumun ardından bölgedeki ayılardan şüphelenen köy sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mezarlıkta inceleme yapan ekipler tespit için mezara fotokapan yerleştirdi. Mezarın ayı tarafından mı yoksa, mezar soyguncuları tarafından mı kazıldığı şüpheleri ise fotokapan ile çözüme kavuşturulmak isteniyor.

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