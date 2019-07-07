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İki kez gazi olan özel harekatçı, sosyal tesise alınmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 12:28 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ta 2012’de PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan, ardından da FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde yaralanıp ikinci kez gazi olan Özel Harekat Polisi Erol Ay, dinlenmek için gittiği askeri sosyal tesisin kapısından, askeri personel olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ŞIRNAK’ta 2012’de PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan, ardından da FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde yaralanıp ikinci kez gazi olan Özel Harekat Polisi Erol Ay, dinlenmek için gittiği askeri sosyal tesisin kapısından, askeri personel olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi. Duruma tepki gösteren Ay, "Görevde omuz omuzayız dinlenmeye gelince neden ayrılıyoruz" dedi.

Antalya'da oturan evli ve 2 çocuk babası Özel Harekat polisi Erol Ay, 2011 yılında gönüllü olarak tayin istediği Şırnak'ta 12 Mart 2012 tarihinde Cudi Dağı'nda askerlerle birlikte terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona katıldı. Silah arkadaşlarıyla arazi arama tarama faaliyeti sırasında bir mağara girişinde PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada 6 Özel Harekat polisi şehit olurken, Ay ve bir meslektaşı yaralandı. Sağ bacağından giren mermi, kemiği parçaladıktan sonra kaval kemiği içinde kalan Erol Ay, 13 saat boyunca çatışmayı sürdürdü. Çatışmanın ardından Ay ve yaralı meslektaşı, gazilik unvanına layık görüldü, malulen emekli edilerek gazilik beratı ve madalyası verildi.

Erol Ay, emekli edilmesinin ardından emniyet teşkilatında çalışmaya devam etmek istediğini belirtince, 10 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığı'na eğitmen tayin edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü bir pilotun F16 uçağından attığı bombanın yakınına düşmesi sonucu Ay, bu kez şarapnel parçalarıyla yaralandı. Sol bacağı ve sağ ayak topuğundan yaralanan Ay, ikinci kez gazi oldu. Erol Ay'a ikinci gaziliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Devlet Övünç Beratı ve madalyası verildi.

'GÖREVDE OMUZ OMUZA, DİNLENMEYE GELİNCE NEDEN AYRIYIZ'

İkinci gazilik unvanının ardından Antalya'daki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevini sürdüren Erol Ay, 15 gün önce eşiyle birlikte denize girmek ve dinlenmek amacıyla Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki Karpuzkaldıran Askeri Sosyal Tesis'e giderek giriş yapmak istedi. Tesis girişindeki görevli, Ay'dan giriş için kimlik istedi. Gazilik kartını gösteren Ay'dan ısrarla personel kartını isteyen görevli, askeri personel haricinde tesise kimseyi alamayacağını söyledi. Sosyal tesisin kapısından geri çevrilen Ay, üzüldüğünü belirterek duruma tepki gösterdi.

Daha önceleri birkaç kez gittiğini ve girişte hiçbir sorun yaşamadığını belirten Ay, “Sınırda omuz omuza çalışırken asker- polis ayrımı yapmaksızın görevimizi yapıyoruz. Sosyal tesislerden faydalanmaya gelince bu ayrımcılık neden? Ben de emniyet, güvenlik gücüyüm. Benim vatan sevgimden ya da tesisin güvenliğinde sorun oluşturacağımdan mı şüphe ediyorlar? Sivil vatandaşların girdiğini biliyorum o tesise. Ben polisliği de geçtim, bu memleket için ölümü göze alıp gazi olmuşum. Böyle yapılmamalıydı" diye konuştu.

Erol Ay, emniyet teşkilatı için ayrılan sosyal tesisten tüm askeri personelin faydalandığını da sözlerine ekledi.

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