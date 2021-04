İki Kez Yaşamanın Güzelliği: Sharon Stone'un yeni kitabında anlattığı 5 önemli anısı

Ünlü Amerikalı oyuncu Sharon Stone, yer aldığı Hollywood maceralarından daha çok dramanın bulunduğu otobiyografisinde, yaşamının en iyi ve en kötü dönemlerini ayrıntılarıyla anlattı.

"The Beauty of Living Twice - İki Kez Yaşamanın Güzelliği" adlı kitapta, Stone'un bahsettiği ikinci yaşam, 2001'de felç ve beyin kanaması geçirmesinin ardından gelen dönem.

Stone ayrıca hatıralarında, Pennsylvania'daki zorlu çocukluk yıllarını, bazen kendisini döven anne ve babasıyla sevgi-nefret ilişkisini ve dedesi tarafından tacize uğradığını anlatıyor.

Stone, 1990'lı yıllarda Total Recall (Gerçeğe Çağrı), Basic Instinct (Temel İçgüdü) ve Casino gibi filmlerle, Hollywood'un en büyük yıldızları arasına girmişti.

Kitapta, şöhretin pırıltılı dünyasında hayatta kalmaya çalışan çetin ceviz bir kadın portresi çiziliyor. İşte kitaptaki beş önemli anı:

Aile travması

Stone, kitabını annesine adıyor, ancak anne ve babasına duyduğu sevginin yaşamının sonraki evrelerinde geldiğini söylüyor. Çocukken "şımarıklık" yaptığında annesinin kendisini "çok kötü tokatladığını" ve "bir kemerle feci şekilde dövdüğünü" anlatıyor.