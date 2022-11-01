HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki kişi motosikleti çaldı

İki kişi motosikleti çaldı

01.11.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da iki kişinin motosikleti çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, polis her yerde hırsızı arıyor.

İki kişi motosikleti çaldı

Edinilen bilgiye göre, olay, 30 Ekim gecesi saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi 427 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, Halil İbrahim Temel’in evinin önündeki motosiklet, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Temel’in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerden birinin gözcülük yaptığını, diğerinin ise motosikleti çaldıktan sonra iterek götürdüğünü belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Temel, motosikletinin parçalara ayrılmadan bulunabilmesi için yetkililerden yardım istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DEAŞ’a ağır darbe! Sözde istihbaratçı Adana’da yakalandıDEAŞ’a ağır darbe! Sözde istihbaratçı Adana’da yakalandı
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettimAK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettim
"Askıya alındı" şoku! Hemen kontrol edin"Askıya alındı" şoku! Hemen kontrol edin
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Adana

En Çok Okunan Haberler

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'

Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Dünyanın gözü Türkiye'de! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden çok konuşulacak sözler: 'Türklere güvenimiz sonsuz'

Dünyanın gözü Türkiye'de! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden çok konuşulacak sözler: 'Türklere güvenimiz sonsuz'

İlginizi Çekebilir

Fizik tedavi için gidip tacize uğradı! “Risk yok” dediler ama...

Fizik tedavi için gidip tacize uğradı! “Risk yok” dediler ama...

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.