HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

İki kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 14:55 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde önceki gece meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.Geçtiğimiz Cumartesi gecesi saat 01.30 sıralarında Fatsa istikametinden Ünye istikametine giden Ali Kansu Şen idaresindeki 52 AAK 449 plakalı otomobil, Fevziçakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Kırkevler mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarpıp, ardından sahile uçtu.Kazada araçta bulunan Ali Kansu Şen olay yerinde, Metehan Zoroğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Sinan Çiloğlu ile Alperen Okçu ise ağır yaralandı.Yaralılardan Sinan Çiloğlu’nun Fatsa’da özel bir hastanede tedavisi sürerken, diğer yaralı Alperen Okçu’nun ise Ünye Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor.Olayın yaşandığı kaza anının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde önceki gece meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Geçtiğimiz Cumartesi gecesi saat 01.30 sıralarında Fatsa istikametinden Ünye istikametine giden Ali Kansu Şen idaresindeki 52 AAK 449 plakalı otomobil, Fevziçakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Kırkevler mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarpıp, ardından sahile uçtu.
Kazada araçta bulunan Ali Kansu Şen olay yerinde, Metehan Zoroğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Sinan Çiloğlu ile Alperen Okçu ise ağır yaralandı.
Yaralılardan Sinan Çiloğlu’nun Fatsa’da özel bir hastanede tedavisi sürerken, diğer yaralı Alperen Okçu’nun ise Ünye Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor.
Olayın yaşandığı kaza anının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayetiBüyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da peş peşe depremler

Elazığ'da peş peşe depremler

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

Korucunun cansız bedenine ulaşıldı

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Son dakika: Manisa'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Manisa'da deprem

Rus savaş uçakları Halep’i vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Rus savaş uçakları Halep’i vurdu

Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i çocuk 12 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.