İki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü 2’si ağır 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı.

Olay, dün Beyşehir’e bağlı Eğirler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, av tüfeklerinden çıkan saçmalara hedef olan Halil Özer, Mehmet Güler, Mustafa ve Mücahit Ü. ağır yaralanırken, Halil Özer ve Mehmet Güler kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mustafa ve Mücahit Ü. hayati tehlikeleri nedeniyle Konya’daki çeşitli hastanelere nakledildi. Yaralılardan hastanede tedavi olduktan sonra taburcu olan Mustafa Ö., A.Ö. ve A.Ü. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Silahlı kavga olayına karıştığı öne sürülen ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Beyşehir Adliyesi’ne çıkarılan Mustafa Ö. (37), A.Ö. (16) ve A.Ü. (13) savcılık tarafından yapılan sorgulamalarının ardından nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Kasten öldürme suçlamasıyla zanlı Mustafa Ö., sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, A.Ö. ve A.Ü. adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Mustafa Ö. hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Seydişehir Kapalı Cezaevine gönderildi.

