HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki kişinin ölümüne çatıdan düşen buzun kombinin bacasını çıkarması neden olmuş

İki kişinin ölümüne çatıdan düşen buzun kombinin bacasını çıkarması neden olmuş

28.01.2021 18:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk’un evlerindeki mutfakta karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatlarını kaybetmelerine çatıdan düşen buzun kombinin bacasını çıkarmasının neden olduğu ortaya çıktı.Önceki gün Demirkent beldesi Osmanlı Mahallesi’nde, polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk’dan haber alamayan yakınları meraklanınca durumu polise bildirip, evlerine gitti.

Erzincan’da polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk’un evlerindeki mutfakta karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatlarını kaybetmelerine çatıdan düşen buzun kombinin bacasını çıkarmasının neden olduğu ortaya çıktı.

Önceki gün Demirkent beldesi Osmanlı Mahallesi’nde, polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk’dan haber alamayan yakınları meraklanınca durumu polise bildirip, evlerine gitti. Polis ekipleri kapıyı açıp eve girdi. Arkadaşları, çifti mutfakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Ufuk Çabuk ve Özlem Çabuk’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede kombi borusunun çıkmış olduğu gözlendi. Evde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ufuk Çabuk ve Özlem Çabuk’un cansız bedenleri, Mengücek Gaçi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çabuk çiftinin cenazeleri bugün Polisevi bahçesinde düzenlenen törenle toprağa verilmek üzere Ankara ve İstanbul’a gönderildi.

“Çabuk çiftinin ölümüne çatıdan düşen buzun kombinin bacasını çıkarması neden olmuş”
Olayın ardından yapılan incelemelerde Çabuk çiftinin ölümüne çatıdan düşen buzun kombinin bacasını çıkarmasının neden olduğu kesinlik kazandı. Çabuk çiftinin kombinin bacasından içeriye giren karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
Bir ilçede daha vakalar sıfırlandıBir ilçede daha vakalar sıfırlandı
Nasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yoluNasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Son görüntüsüyle herkesi şoke etti! Pınar Altuğ inanamadı

Son görüntüsüyle herkesi şoke etti! Pınar Altuğ inanamadı

Süper mini şortuyla pişti oldu!

Süper mini şortuyla pişti oldu!

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

İstanbul'da hava kirliliği 2020'de yüzde 10 azaldı

İstanbul için sevindiren haber! Yüzde 10 azaldı

Kastamonu Abana'da koronavirüs vakası kalmadı

Bir ilçede daha vakalar sıfırlandı

Son dakika! Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Son dakika: Fahrettin Altun'dan çok sert 'militan' açıklaması

Son dakika: Fahrettin Altun'dan çok sert 'militan' açıklaması

Şubat hacamat günleri 2021... Şubat ayı hacamat takvimi 2021! Şubat ayında hangi günler hacamat yapılır?

Şubat ayında en etkili hacamat günü hangisi?

Sosyal medyadaki 'hacamat' görüntüleriyle ilgili uzmanlardan uyarı

Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili flaş uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.