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İki kısır köpek 4 kediye annelik yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 10:02 | Son Güncelleme

Amasya’da otel işletmeciliği yapan Ayşe Merve Yalçın’ın sahiplendiği 4 kediye iki kısır köpeği annelik yapıyor.Ayşe Merve Yalçın’ın işlettiği otelin bahçesinde dişi olan 9 yaşındaki terier cinsi Çirkin ve golden cinsi Masum isimli köpekleri, 1,5 yaşındaki, 1,5 aylık, 5 aylık ve 1,5 aylık 4 kediye annelik yapıyor.

Amasya’da otel işletmeciliği yapan Ayşe Merve Yalçın’ın sahiplendiği 4 kediye iki kısır köpeği annelik yapıyor.
Ayşe Merve Yalçın’ın işlettiği otelin bahçesinde dişi olan 9 yaşındaki terier cinsi Çirkin ve golden cinsi Masum isimli köpekleri, 1,5 yaşındaki, 1,5 aylık, 5 aylık ve 1,5 aylık 4 kediye annelik yapıyor. Yalçın, her gün kedi ve köpeklerinin bakımlarını yapmayı ihmal etmiyor. Kediler fırsat buldukları her yerde kısır olan köpekleri emiyor.
Bu durum karşısında kendisinin de şaşırdığını belirten Ayşe Merve Yalçın, “Küçüklüğümden beri hayvan severim. Hep kedilerim, köpeklerim oldu. Şu an iki tane köpekle birlikte yaşıyorum. Biri Çirkin kucağımdaki, biri de arkamda Masum ismi. Çirkin terier kırması bir köpek, Masum da golden. İkisi de kurtarılmış köpekler, yani cinsler diye kimse asla satın aldığımı düşünmesin. Bu iki köpek ilginç bir şekilde yani herhangi bir akrabalıkları yok, birlikte büyümüş değiller, yani birbirlerinden karakter özelliği alma ihtimalleri yok. İkisi de geldiği andan itibaren yanlarına gelen tüm annesiz kedilere bir nevi annelik yapıyorlar. Nasıl derseniz şöyle, ikisi de hamile olmadıkları halde ya da anne olmadıkları halde kısırlaştırılmış köpekler bunlar. Sütleri gelmediği halde bu kedileri emziriyorlar. Kediler sanırım süt almasa bile bu emzirme duygusunu tatmin etmiş oluyor. Bakanlar bilirler, çok minik bir kediye bakmak çok zor. Çünkü şöyle anne arayışıyla çok sık miyavlar. Yani gece boyu hiç sesi kesilmez, ben biberonla besliyorum. İki saatte bir uyanıp besliyorum, bazen zor oluyor ama en azından Çirkin onlara sahip çıktığı için ya da Masum onlara sahip çıktığı için sessizce bütün gece uyuyabiliyorlar. Besleme dışındaki zamanlarda sonra çişlerini mesela onlar yaptırıyor yalayarak, normal bir anne kedi gibi. Benim için büyük bir rahatlık bu. Çünkü ben bulduğum hiçbir annesiz kediyi sırt çeviremiyorum, hepsini alma hissiyatım var” dedi.
Yalçın, iş dışında kalan bütün vaktini kedi ve köpekleriyle geçiriyor.

İki kısır köpek 4 kediye annelik yapıyor

İki kısır köpek 4 kediye annelik yapıyor

İki kısır köpek 4 kediye annelik yapıyor

İki kısır köpek 4 kediye annelik yapıyor

İki kısır köpek 4 kediye annelik yapıyor

İki kısır köpek 4 kediye annelik yapıyor

İki kısır köpek 4 kediye annelik yapıyor

İki kısır köpek 4 kediye annelik yapıyor

İki kısır köpek 4 kediye annelik yapıyor

İki kısır köpek 4 kediye annelik yapıyor

İki kısır köpek 4 kediye annelik yapıyor

İki kısır köpek 4 kediye annelik yapıyor

İki kısır köpek 4 kediye annelik yapıyor

İki kısır köpek 4 kediye annelik yapıyor

İki kısır köpek 4 kediye annelik yapıyor
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