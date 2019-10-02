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İki kişiyi dolandırmakla suçlanan 76 yaşındaki şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 08:25 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde 10 gün arayla iki kişiyi 545 Euro, 390 Dolar ve 1950 Lira dolandırdığı öne sürülen Nizamettin G.

İki kişiyi dolandırmakla suçlanan 76 yaşındaki şüpheli yakalandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde 10 gün arayla iki kişiyi 545 Euro, 390 Dolar ve 1950 Lira dolandırdığı öne sürülen Nizamettin G. (76), Gazipaşa ilçesinde yakalandı.
Alanya’da 19 Eylül günü Saray Polis Merkezi’ne başvuran taksi şoförü H.T. (41), Avsallar Mahallesi’nde 70’li yaşlarda bir kişinin aracına bindiğini, birlikte ilçedeki bir siteye gittiklerini söyledi. Site güvenliğinin, yanında 100 liradan fazla para varsa kendisini içeri almayacağını söylemesi üzerine yanındaki 545 Euro, 190 Dolar ve 1950 TL ile araç ruhsatını aracına binen kişiye verdiğini kaydeden H.T., siteye girdikten sonra inen müşterinin ortadan kaybolduğunu söyledi. Müşteriye ulaşamayınca dolandırıldığını anladığını belirten H.T., şikayetçi oldu.
29 Eylül günü Cumhuriyet Polis Merkezi'ne müracaatta bulunan T.D. (43) de yine aynı yaşlarda bir erkek şüphelinin Şekerhane Mahallesi’nde kendisini 200 dolar dolandırdığını kaydederek, şikayette bulundu.
GAZİPAŞA’DA YAKALANDI
Her iki şikayet üzerine çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Nizamettin G. olduğunu tespit etti. Takibe alınan Nizamettin G., Gazipaşa'da yakalandı. Alanya'ya getirilen şüphelinin Saray Polis Merkezi'nde işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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