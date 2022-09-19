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İki kişiyi öldürüp iki polisi yaralamıştı! Dehşete düşüren sözler: 'Beni de öldürmeyi planlıyor'

19.09.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te Güven Güler, kimlik kontrolü yapan iki polis memuruna silahla ateş ederek yaraladı. Güler'in polislere silahlı saldırı öncesinde iki kişiyi öldürdüğü, iki kişiyi de yaraladığı belirlendi. Güler'in saldırıdan önce öldürdüğü yengesi Güllü Güler'in eşi, amcası Hacı Güler, Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yaptı. Güler "Beni de öldürmeden teslim olmayacağını söylemiş" dedi. Hacı Güler, silahlı saldırı anlarını da detaylarıyla anlattı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

İki kişiyi öldürüp iki polisi yaralamıştı! Dehşete düşüren sözler: 'Beni de öldürmeyi planlıyor'

Başakşehir'de sabah 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan saldırgan Güven Güler, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vurduktan sonra kaçmıştı. Zanlı Güler, polisin kapsamlı çalışması ile zanlı yakalanırken, öldürülen Ergül Maden (28) ve Güllü Güler (61) yakınları, cenazeleri teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

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'BENİ DE ÖLDÜRMEYİ PLANLIYOR'

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Güllü Güler'in eşi, saldırganın amcası Hacı Güler, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Güven benim yeğenim, babası ve kendisi sürekli beni ve eşimi tehdit ediyordu. Eski bir evimiz vardı, ona el koydular, hiçbir şey diyemedik, tapusunu aldılar. Sabah 05.00-06.00 sıralarında evime geldi, kapıyı açmadım. Üst katımda oturan kızım kapıyı açtı, yukarı çıktı. Eşim 'Ben de gideyim' dedi, izin vermek istemedim ama, gitti. Eşim gittikten 5-10 dakika sonra, 4-5 el silah sesi duydum. Silah seslerinden sonra aşağı inme sesini duydum, çıkamadım. Yukarı çıktığımda eşimin hayatını kaybetmiş olduğunu gördüm, kızım ise ağır yaralıydı. O da boynundan vurulmuştu, yoğun bakımda. Damadımın durumu iyi, o da kolundan yaralandı. İnsan değiller, tek arzum yasalar görevini yapsın. Bu insanlar dışarıda gezmesin. Can alıyorlar, 3-4 insanı birden öldürüyorlar. Beni de öldürmeyi planlıyor. Alacakları verecekleri yok, evime el koymuş. Bırak, bizi öldürme diyoruz. Beni de öldürmeden teslim olmayacağını söylemiş."

(DHA)

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cinayet polis Fatih silahlı saldırı
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