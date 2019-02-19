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İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 22:42 | Son Güncelleme

Karaman’da husumetli olduğu şahsı iş yerinde silahla vurarak yaralayan şahıs, hastanede de yaralının arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar etti.Olay, akşam saatlerinde Külhan Mahallesi 1.

Karaman’da husumetli olduğu şahsı iş yerinde silahla vurarak yaralayan şahıs, hastanede de yaralının arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Külhan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi’nde bir kokoreççide meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim D. (34), kavgalı olduğu Soner G.’nin (37) iş yerine geldi. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim D., belinden çıkardığı tabanca ile Soner G’ye iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kafası ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Soner G., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. İbrahim D., yaralının kaldırıldığı hastaneye arabasıyla giderek burada beklemeye başladı. Zanlı, olayı duyarak hastaneye gelen Soner G’nin arkadaşı Aytekin K’yi de (30) hastane otoparkında görünce ateş açtı. Silah sesleri üzerine hastanede görevli jandarma ve polis ekipleri duruma müdahale ederken, hastaneye takviye ekip istendi. Yaralanan Aytekin K. de acil serviste tedavi altına alındı. İki kişiyi vuran İbrahim D., daha sonra tabancayı kafasına dayadı. Polis geniş güvenlik tedbiri alırken, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar da olay yerine geldi. Polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı İbrahim D., silahı ateşledi. Sedyeye alınan zanlı acil servise götürüldüğü sırada ise hastanedeki yaralıların yakınları saldırmak istedi. İbrahim D. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı iş yeri ile hastane bahçesinde çalışma yaptı. Tedavileri devam eden iki yaralının hayati tehlikelerinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti

İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti
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