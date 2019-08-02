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İki kız çocuğu, birlikte 4'üncü kattan atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de bunalıma girdikleri öne sürülen Şerife A.

İki kız çocuğu, birlikte 4'üncü kattan atladı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de bunalıma girdikleri öne sürülen Şerife A. (16) ile arkadaşı İrem D. (13), 14 katlı inşaatın 4'üncü katından atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kız çocukları, hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdikleri öne sürülen Şerife A. ve İrem D. sabah saatlerinde evden çıkıp buluştuktan sonra, inşaat halindeki binaya gitti. 14 katlı binanın 4'üncü katına çıkan iki kız çocuğu, birlikte kendilerini boşluğa bıraktı. Şerife A. ve İrem D. ağır yaralanırken, inşaatın bekçisi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla iki kız çocuğu Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan kızların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis, kızların intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlattı.

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