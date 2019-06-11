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İki kızını av tüfeğiyle vuran baba tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 18:16 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, av tüfeğiyle kızları Sudenaz S.

İki kızını av tüfeğiyle vuran baba tutuklandı

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, av tüfeğiyle kızları Sudenaz S. (16) ve Gamze S.'yi (13) annelerini darp ettikleri iddiasıyla vurarak yaralayan Mustafa Kemal S. (45), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hastanede tedavisi süren iki kardeşin durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1634 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir evin 2'nci katında meydana geldi. Seferhisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde yat kaptanlığı yapan 2 çocuk babası Mustafa Kemal S., kızları Sudenaz S. ve Gamze S.'ye av tüfeği ile ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan iki kardeş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, baba Mustafa Kemal S.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri Sudenaz S. ve Gamze S.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti.
YAŞAM TARZLARI NEDENİYLE SORUN YAŞIYORMUŞ
Emniyette sorgulanan Mustafa Kemal S. ilk ifadesinde, kızları ile sürekli sorun yaşadığını, tartıştıklarını ve evde olmadığı zamanlarda iki kızının eşi İlknur S.'yi darp ettiğini, dün akşam saatlerinde iki kızının yine annelerini darp etmeye çalıştıklarını söylediği öğrenildi. Ayrıca kızlarının yaşam tarzlarını beğenmediğini söyleyen Mustafa Kemal S., kızlarıyla bu nedenle sürekli sorun yaşadığını da emniyette anlattı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen baba Mustafa Kemal S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedaviye alınan iki kardeşin ise hayati tehlikeyi atlattığı ve durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

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İki kızını av tüfeğiyle vuran baba tutuklandıİki kızını av tüfeğiyle vuran baba tutuklandıİki kızını av tüfeğiyle vuran baba tutuklandı

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