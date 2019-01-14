İki kızını da trafik kazasında kaybebeden öğretmen anneden 'kural' uyarısı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da evli ve 3 çocuk annesi Zeynep Topuz (51), 1998 yılında büyük kızı İlay'ı 7 yaşındayken, 2010 yılında ise küçük kızı Ezgi'yi ise 15 yaşındayken trafik kazasında kaybetti. Evlatlarının acısını unutamayan Zeynep Topuz, "İki çocuğum aynı şekilde okula giderken hayatını kaybetti. Toplum sürekli trafik kurallarını ihlal eden, birbirine saygısızca hareket eden, araca bindiği zaman başka hiç kimseyi tanımayan, yol vermeyen, bütün o yollar kendileri için yapılmış gibi hisseden bir toplum. Trafik kurallarına uyan bir toplum olsak, belki 2 kızım da yaşıyor olacaktı" dedi.

Müzik öğretmeni Saffet Topuz (56) ile resim öğretmeni Zeynep Topuz çifti 1989 yılında dünya evine girdi. Çiftin bu beraberlikten 2 kızı dünyaya geldi. 1991 yılında ilk çocuğunu kucağına alan çift, kızlarına İlay ismini verdi. İkinci kızları Ezgi Nil ise 1995 yılında dünyaya geldi.

1998 yılında okula gitmek için evden ayrılan çiftin büyük kızları İlay Topuz’a motosiklet çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İlay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olaydan etkilenen çift, Denizli’den ayrılma kararı alarak Bursa’ya yerleşti.

12 YIL SONRA AYNI ACI

2010 yılında çiftin kızları Ezgi Nil Topuz ve arkadaşı Didem Zeynep Çakar okula giderken, yaya geçidinde 2 öğrenciye otomobil çarptı. Didem ile Ezgi, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zeynep Topuz, iki olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. İlk kızını trafiğin olmadığı, sessiz, sakin bir ilçede kaybettiğini belirten Topuz, "Kızım kendisi arkadaşlarıyla okula gidip gelebiliyordu. Öğlen arası geldi yemeğini yedi ve gitti. Sonra ben kızımın hastanede olduğunu öğrendim. Koşarak hastaneye gittim ve kızıma motosiklet çarptığ söylendi. Motosiklet kazasında onu kaybedebileceğim hiç aklıma gelmemişti. İlk kızımı bu şekilde kaybettim" dedi.

Denizli’den ayrılıp, Bursa’ya yerleşme kararı aldıklarını anlatan Zeynep Topuz, "Orada daha fazla çalışamıyordum. Psikolojik dengem bozulmuştu. Sonra oğlum oldu. Bu sayede tekrar hayata bağlanabildim. O korkuyu ister istemez her zaman yaşıyorum. Küçük kızım büyüdü. Lise 2’ye gidiyordu. Bir anda bir arkadaşıyla çok fazla samimi olmuştu. Onunla birlikte okula gitmek için evden çıktıklarında İzmir yolunda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken geçemediler. Hastaneden aradılar, tıp fakültesine gittiğimde aynı şeylerle bir kez daha karşılaştım. Büyük kızımı da kaybetmiştik, hastanede tekrar hayata dönmüştü. Küçük kızımı da aynı şekilde olay yerinde kaybetmişiz. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayata döndürüldü fakat hastanede bu kez küçük kızımı kaybettim. Büyük kızımı kaybettiğim zaman yakın çevrem çok etkilenmişti. Ama küçük kızımı kaybettiğimizde beni ve eşimi tanıyan veya tanımayan herkes isyan etti" dedi.

'TRAFİK KURALLARINA UYULMUYOR'

Trafik kurallarının ihlal edilmesine isyan eden Topuz, "Bu toplum sürekli trafik kurallarını ihlal eden, birbirine saygısızca hareket eden, araca bindiği zaman başka hiç kimseyi tanımayan, yol vermeyen, bütün o yollar kendileri için yapılmış gibi hisseden bir toplum. Bunun gerçeği aslında bu. Her gün onlarca çocuk hayatını kaybediyor. Yetişkinlerde hayatını kaybediyor ama çocuğun kendisini koruması çok zor. O yüzden trafiğe çıktığımız zaman bütün bunları dikkate almalıyız. Karşımıza çocuk çıkabilir. Trafik kuralları bunun için var. Yaya geçidinden geçerken 30 kilometre hıza inme kuralı varsa buna uymak zorundayız. Bütün bunları yerine getiren bir toplum olsak 2 kızım da yaşıyor olacaktı. Belki de ömürleri o kadardı ama bu ömürlerin gitmesinde, 2 çocuğum aynı şekilde okula giderken hayatını kaybediyorsa o zaman yüce Yaradan diyor ki lütfen akıllanın artık" diye konuştu.