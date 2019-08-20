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İki köpeği traktör arkasına bağlayarak sürükledi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 22:17 | Son Güncelleme

Sivas’ın Kangal ilçesinde bir vatandaşın iki kangal köpeğini traktörün arkasına bağlayarak sürüklemesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Sivas’ın Kangal ilçesinde bir vatandaşın iki kangal köpeğini traktörün arkasına bağlayarak sürüklemesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gören Sivas Valisi Salih Ayhan, harekete geçerek bu kötülüğün cezasız kalmayacağı mesajını verdi.

Sivas’ın Kangal ilçesi Çetinkaya Külekli köyü yakınların yaşanan olayda kimliği bilinmeyen bir sürücü 2 kangal köpeğini traktörün arkasına bağlayarak kilometrelerce sürükledi. Duruma şahit olan bir kişi olup bitenleri cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşımları gören Sivas Valisi Salih Ayhan harekete geçti. Ayhan, bu kötülüğü yapanın cezalandırılacağını belirtti. Vali Ayhan sosyal medya hesabında bu video paylaşarak “Hayvanlara gösterilen şefkatin, yapılacak iyiliğin karşılıksız kalmayacağı gibi, yapılan bu kötülüğün de cezasını vermek için konuyu vazife edindiğimin bilinmesini isterim. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi. Paylaşımdan kısa süre sonra kişinin kimliği tespit edildi. Köpeklere eziyet eden M.A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak 5199 sayılı Kanun kapsamında hakkında işlem başlatıldı.

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