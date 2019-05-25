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İKİ KÖPRÜ SARI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 23:45 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA  Galatasaray 22.

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını alırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün renkli ışıkları akşam saatlerinde sarı kırmızı yandı.

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