İKİ KÖPRÜ SARI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Ali Kerem BENG\u0130 \/ \u0130stanbul DHA \nGalatasaray 22. \u015fampiyonluk kupas\u0131n\u0131 al\u0131rken 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ve Fatih Sultan Mehmet K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'n\u00fcn renkli \u0131\u015f\u0131klar\u0131 ak\u015fam saatlerinde sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131 yand\u0131. Korkun\u00e7! Her \u015fey bir anda olduPendik'te al\u0131\u015fveri\u015f merkezinde yang\u0131nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, sanat\u00e7\u0131 ve sporcularla iftar program\u0131nda bulu\u015ftu\/\/Ek foto\u011fraflarla
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