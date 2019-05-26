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İki köprü sarı kırmızıya büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 05:46 | Son Güncelleme

GALATASARAY 22.

İki köprü sarı kırmızıya büründü

Ali Kerem BENGİ-Hüseyin COŞKUN / İstanbul,(DHA) GALATASARAY 22. şampiyonluk kupasını alırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün renkli ışıkları akşam saatlerinde sarı kırmızı yandı.
(FOTOĞRAFLI)

İki köprü sarı kırmızıya büründüİki köprü sarı kırmızıya büründüİki köprü sarı kırmızıya büründüİki köprü sarı kırmızıya büründü

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