İki köprü sarı kırmızıya büründü

Ali Kerem BENG\u0130-H\u00fcseyin CO\u015eKUN \/ \u0130stanbul,(DHA) GALATASARAY 22. \u015fampiyonluk kupas\u0131n\u0131 al\u0131rken 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ve Fatih Sultan Mehmet K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'n\u00fcn renkli \u0131\u015f\u0131klar\u0131 ak\u015fam saatlerinde sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131 yand\u0131.\n(FOTO\u011eRAFLI)\n Dilencinin \u00fczerinden \u00f6yle bir para \u00e7\u0131kt\u0131 ki... Polis bile \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc!Anadolu Gen\u00e7lik Derne\u011fi'nden Ayasofya M\u00fczesi \u00f6n\u00fcnde namazAd\u0131yaman'da feci kaza: \u00c7ok say\u0131da yaral\u0131 var!
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