HABER

İki köyün kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 22:54 | Son Güncelleme

Kars’ın Kağızman ilçesinde çobanların tartışmasına 2 köyün fertlerinin de karışmasıyla çıkan sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kağızman’a bağlı Böcüklü ve Şaban köyü çobanları arasında çıkan kavgaya köylüler de karıştı.

Kars’ın Kağızman ilçesinde çobanların tartışmasına 2 köyün fertlerinin de karışmasıyla çıkan sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kağızman’a bağlı Böcüklü ve Şaban köyü çobanları arasında çıkan kavgaya köylüler de karıştı. Köyde başlayan kavgada 4 kişi yaralanırken, yaralılar Kağızman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane önünde tekrar başlayan kavgada taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavgada 11 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Kavga anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla ana be an kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERSosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım' Sosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım'
Ankara'da gözaltına alındılar!Ankara'da gözaltına alındılar!
Bayrakları sökerken vinç sepetinden düşüp ölen işçi toprağa verildiBayrakları sökerken vinç sepetinden düşüp ölen işçi toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

IŞİD, Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı

IŞİD, Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da cami dışkı sürülerek kirletildi

Almanya'da cami dışkı sürülerek kirletildi

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

Suriye'deki kamptan kaçan IŞİD'li kadınlar Ankara'da gözaltına alındı

Ankara'da gözaltına alındılar!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 31 Ekim 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.