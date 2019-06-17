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"İki Kültür Dört Renk" sergisi 20 Haziran'da açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 23:42 | Son Güncelleme

2 Suriyeli ve 2 Türk ressamın hazırladığı sergi, Ayvansaray Plato Sanat İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Suriyeli ve Türk ressamların eserlerinin yer aldığı "İki Kültür Dört Renk" adlı karma sergi, 20 Haziran'da açılacak.

Sanathane Kültür Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, Damsco Group'un ev sahipliğinde iki ülkenin sanatçılarını buluşturan sergi, Ayvansaray Plato Sanat İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergide, Suriyeli Abdullatif Aljeemo ve Khayyam Zedan ile Türk sanatçılar Kadir Ablak ve Huri Kiriş'in eserleri yer alacak. Sergideki eserlerin satışından elde edilecek gelirin bir bölümü ise Türkiye Meme Vakfı'na bağışlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen küratör Mehmet Lütfi Şen, serginin uluslararası sanat buluşması adına değerli olduğuna işaret ederek, "İki farklı ülkeden dört farklı sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, geçmişe ve bugüne dair imgelerin sanatçılar eliyle hem poetik hem de politik bir izlekten bakılmasına, bununla birlikte mekan, şehir, hafıza, doğa ve hız gibi bireyi çevreleyen unsurların farklı yorumlamalarla izlenmesine imkan hazırladığını belirtiyor." ifadelerini kullandı.

Sergi, 22 Haziran'a kadar görülebilecek.

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İki Kültür Dört Renk resim sergi Suriyeli Sanatçı

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