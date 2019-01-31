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"İki kurucu devletin yetkilerinin güçlendirileceği modeli konuşmaya hazırız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:43 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: - "Kıbrıs sorununda sonuç odaklı bir yaklaşımla, iki kurucu devletin yetkilerinin daha da güçlendirileceği bir modeli konuşmaya hazırız. Yeter ki siyasi eşitlik temelinde olsun, tarafların etkin katılımını içersin" - "Ortak akılla, Kıbrıs’ta her iki tarafın da kabul edebileceği, barış ve huzurun, istikrarın olabileceği bir geleceği inşa etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs sorununda sonuç odaklı bir yaklaşımla, iki kurucu devletin yetkilerinin daha da güçlendirileceği bir modeli konuşmaya hazırız." dedi.

Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman'ı haftalık olağan görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kıbrıs’taki BM Barış Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzatılmasına ilişkin, Cumhurbaşkanlığı olarak hiçbir tarihte BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki varlığının tümden ortadan kalkmasını düşünmediklerini dile getirdi.

Barış gücünün adadaki varlığını tümden sorgulayan bir anlayış içerisinde olmadıklarını belirten Akıncı, “Bu görev tanımlamasının yeniden değerlendirilmesinin de bir gereklilik olduğunun ben de sıklıkla altını çizdim. Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmıyor, sadece Güney’in rızası alınıyor.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BMGK kararında çözüm çağrısının yinelendiğini, iki kesimli, iki toplumlu federal bir çözüm vurgusu yapılarak, çözüm çerçevesinin de belli edildiğine işaret ederek, “Çünkü BM parametreleri dediğimiz parametreler bunu öngörmektedir. Yıllarca da çözüm çerçevesi olarak bilinen konu da budur.” ifadelerini kullandı.

Akıncı, "Kıbrıs sorununda sonuç odaklı bir yaklaşımla, iki kurucu devletin yetkilerinin daha da güçlendirileceği bir modeli konuşmaya hazırız. Yeter ki siyasi eşitlik temelinde olsun, tarafların etkin katılımını içersin.” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının, güven yaratıcı önlemler konusunda sergilediği iyi niyet ve pozitif yaklaşımın herkes tarafından bilindiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Mobil telefonların iki tarafta da çalışabilir olması, üç buçuk yıl önce kararlaştırdığımız bir husus. Niye uygulanamıyor, bu kararda buna açıklık yok. Bunların uygulanması için çağrı yapılacaksa, bu çağrının Rum tarafına yapılası lazım, iki tarafa da değil. Aynı şekilde elektrik şebekelerinin de kalıcı olarak bağlanmasıdır. Genç kuşakların daha barışçı kuşaklar olarak yetişmesi konusunda, Kıbrıs Türk tarafının öteden beri olumlu yaklaşımları var. Göreve geldiğim ilk günlerde, Türk ve Rum tarafındaki ve ara bölgedeki tüm mayınların bir program dahilinde temizlenmesi için önerim oldu."

- BM Temsilcisi Lute'nin ziyareti

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreterinin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile 3 Şubat'ta bir araya geleceklerini belirterek, “Bir başlangıç noktası ne olabilir, ortak payda hangi noktalarda oluşup da bizi bir sonuca taşıyabilir, onun zemini nasıl oluşabilir, bize yardımcı olmak için BM bunun arayışı içerisindedir.” ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreci, Lute’un ziyaretleriyle değerlendireceklerini ve bu yöndeki çalışmaları el birliği ile yürüteceklerini dile getiren Mustafa Akıncı, “Ortak akılla, Kıbrıs’ta her iki tarafın da kabul edebileceği, barış ve huzurun, istikrarın olabileceği bir geleceği inşa etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin Kıbrıs eski Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında Temmuz 2017'de İsviçre'nin Crans-Montana kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs müzakereleri KKTC KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

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