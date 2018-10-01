İki kuşak kendi günlerinde buluştu

Aydın'da "Dünya Yaşlılar Günü" ve "Dünya Çocuk Günü" dolayısıyla yaşlılar ve çocukların katılımıyla etkinlik düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul öğrencileriyle yaşlılar bir araya getirildi.
Öğrenciler, çiçek verdikleri huzurevi sakinleriyle sohbet etti. Huzurevi sakinlerinin çocuklarla müzik eşliğinde eğlenmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Geleceğimizi inşa edeceğimiz çocuklarla, geleceğimizi inşa etmiş insanları bir araya getirmiş bulunuyoruz. Çok da güzel bir şey oldu. Çocuklarımıza geleneklerimizi, örfümüzü, büyüklerimize saygı duymayı öğretmeye çalışıyoruz. Yaşlılarımız bizlere güzel bir ülke bıraktı. Bizler de onların bıraktığı bu güzelliği daha ileriye taşımak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Huzurevi sakinlerinden 88 yaşındaki Makbule Çetinkaya da çocukları görünce çok mutlu olduğunu söyledi.
Namıka Bilgen de uzun bir aradan sonra ilk kez böyle eğlendiğini kaydederek, "Yarının gençleri bunlar. Onları böyle burada görünce gerçekten göğsümüz kabardı. Elimi öpüp çiçek verdiklerinde çok mutlu oldum. Bambaşka bir duygu gerçekten." diye konuştu.
"İyi ki buraya geldim." diyen çocuklardan Ümit Bera da çok heyecanlandığını, yaşlılarla buluşmanın çok güzel olduğunu dile getirdi.
Öykü Bulut da "Güzel bir etkinlik oldu. Benim de babaannem var. Onu çok seviyorum. Buradaki yaşlılarımızı görünce sanki onunla birlikte olmuşum gibi hissettim." görüşünü paylaştı.
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