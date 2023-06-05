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'İki lider bu hususta anlaşamadılar' İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin perde arkasını anlattı! 'Yeni bir CHP...'

05.06.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından CHP'de yaşananlar merak ediliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili kulis bilgileri takip edilirken gazeteci İsmail Saymaz'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İmamoğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkasını anlatan Saymaz, "İmamoğlu bu görüşmede Kılıçdaroğlu'na 'Partimizin değişime ihtiyacı var ve ben bu değişime önderlik yapabilirim' dedi." ifadelerini kullandı.

'İki lider bu hususta anlaşamadılar' İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin perde arkasını anlattı! 'Yeni bir CHP...'

Seçimlerden sonra CHP'de yaşanan hareketlilik dikkatle takip ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçenler kulisleri hareketlendirirken gazeteci İsmail Saymaz'dan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin çok çarpıcı bilgiler geldi.

"İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NA 'DEĞİŞİME ÖNDERLİK YAPABİLİRİM' DEDİ"

Sözcü TV'de konuşan İsmail Saymaz, "Dün Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüştü. Kahvaltı yaptılar. Bugün ben yazımda söyledim. Yazımda veremediğim bilgiyi girişte direkt şimdi vereceğim. İmamoğlu bu görüşmede Kılıçdaroğlu'na 'Partimizin değişime ihtiyacı var' dedi. Ve 'Ben bu değişime önderlik yapabilirim' dedi. Ve dolayısıyla Kılıçdaroğlu'ndan sonraki dönemde CHP'nin liderliğinde iddia sahibi olduğunu söyledi." dedi.

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"YEREL SEÇİME YENİ BİR CHP İLE GİRİLMESİNİ İSTEDİ"

Devamında Saymaz, "Bunun üzerine ikili, baba-oğul diyeyim; kongre üzerine konuştular. İmamoğlu, kongrenin yerel seçimden önce ve en kısa sürede yapılması gerektiğini savundu. Ve bu kongrede genel başkan dahil bütün yönetim katlarının değişmesi gerektiği hususunu söyledi. Değişim sürecinin önünün açılması gerektiğini söyledi. Yani genel başkan dahil bütün il ve ilçelerden genel başkana bütün makamların değişebileceği demokratik bir sürecin önünün açılmasını istedi. Bunun da yerel seçimden önce ve en kısa sürede yapılmasını istedi. Ve yerel seçime yeni bir CHP ile girilmesini istedi." ifadelerini kullandı.

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"İKİ LİDER BU HUSUSTA ANLAŞAMADILAR"

Ardından Saymaz, "Buna karşılık Kılıçdaroğlu kurultayın, o hani genel başkanın belirleneceği büyük kurultayın yerel seçimden sonraya bırakılması gerektiğini savundu. Fakat iki lider bu hususta anlaşamadılar." dedi.

"İMAMOĞLU'NU DAHA ÖNDE, DAHA SIK, DAHA İDDİA SAHİBİ GÖREBİLİRİZ"

Konuşmasının devamında Saymaz "Dolayısıyla önümüzdeki günlerde CHP içerisinde böyle bir sıcak gündem başlayabilir. Kılıçdaroğlu önlem olarak grup başkanvekilliğine İmamoğlu'na yakın isimlerden Gökhan Günaydın'ı aldı. Grup başkanı olarak da bir başka lider adayı olan Özgür Özel'i aldı. Bugün MYK açıklandı ya da açıklanacak. MYK'da biz yine Ekrem İmamoğlu ekibinden Gökhan Zeybek'i görebiliriz. Canan Kaftancıoğlu'na yakın isimlerden Zeynel Emre'yi görebiliriz. Ama önümüzdeki süreçte bir olağan kurultay süreci başlayacak ve bu olağan kurultay sürecinde Ekrem İmamoğlu'nu daha önde, daha sık, daha iddia sahibi görebiliriz." şeklinde konuştu.

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu İsmail Saymaz

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