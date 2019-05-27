İki lider Japonya’da bir araya geldi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdikleri resmi görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ittifakın gücüne vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’ya gerçekleştirdiği ziyaretin 3. gününde, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Tokyo’da resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Kuzey Kore başta olmak üzere bölgesel meselelerin masada olduğu görüşme ve Trump çiftinin Japonya ziyareti ile ilgili konuşan Abe, "Bay ve Bayan Trump tarafından gerçekleştirilen bu ziyareti, ABD ve Japonya arasındaki ittifakın Reiwa döneminde de süreceğini kanıtlayan bir fırsat olarak görüyorum" ifadesini kullandı.

’En iyi dönemdeyiz’

ABD Başkanı Donald Trump da iki ülkenin güçlü ilişkilerine vurgu yaptı. "Birbirimizi çok iyi anlıyoruz" diyen Trump, "Milletler olarak birbirimize çok bağlıyız. Japonya ile şimdiye kadar sahip olduğumuz en iyi ilişkilere sahibiz. Ve bunu bu şekilde sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Yoğun gündem

Trump ayrıca, Pyongyang ile gerçekleştirilen nükleersizleşme görüşmelerinde ilerleme kaydettiğini ve göreve geldiğinden beri durumun iyiye gittiğini ifade etti. İran-ABD arasında artan gerilime de değinen Trump, İran’ın diyaloğa açık olduğuna inandığını belirtti. Trump ayrıca Japonya ile ABD arasındaki ticaret anlaşması müzakereleri ile ilgili de konuştu. İki ülke arasındaki otomobil ticaretini tartışacaklarını kaydeden Trump, Ağustos ayında konuyla ilgili bir açıklama yapılmasını beklediğini söyledi.



