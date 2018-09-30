İki mahallede öğretmen ve imam dışındaki herkesin soyadı Cüneydioğlu

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Alakuzu ve Bellene mahallerinde, atamayla gelen kamu görevlileri dışında yaşayan herkes, Cüneydioğlu soyadını taşıyor.

Reyhanlı'nın Alakuzu ve Belene mahallelerinde yaşayan vatandaşların tamamı Cüneydioğlu aşiretine mensup. Bu iki mahallede oturan, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yaklaşık 1500 kişi, Cüneydioğlu soyadını taşıyor. Alakuzu ve Bellene'de, sadece atamayla gelen imam ve öğretmen ile aileleri farklı soyad taşıyor.

​Hatay ve ilçeleriyle Türkiye'nin çeşitli illerinde ikamet edenlerle birlikte Cüneydioğlu aşiretinin nüfusu 5 bini buluyor. Aşiret bireyleri arasında doçent, doktor, emniyet müdürü ve çeşitli mesleklerde memur ve iş adamları da bulunuyor.

Alakuzu Mahallesi'ndeki ilkokulda 4 yıldır öğretmenlik yapan İbrahim Yanmaz, göreve başladığında öğrencilerin ve vatandaşların soyadlarının aynı olduğunu görünce şaşırdığını söyledi. Yanmaz, "Çocukların soyadının aynı olduğunu görünce önce bir karışıklığa sebep olabileceğini sandım. Fakat ilerleyen günlerde çocuklarla da kaynaşınca bunun karışıklığa neden olmadığını gördüm. Bir eğitimci olarak burada olmaktan mutluyum, öğrencilerimin başarısından da memnunum" dedi.