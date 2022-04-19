İki malzemeli mucize: Enfeksiyonu söker atar, kanserli hücrelerin çoğalmasını engeller!

Alternatif tıp uzmanları karbonatı hemen hemen her hazırladıkları ilacın içine eklerler. Bunun en temel nedeni karbonat güçlü bir enfeksiyon öldürücüdür. Aynı zamanda balla karıştırıldığında insan vücudunun adeta yenilenmesini destekler.

BALLI KARBONAT NE İŞE YARAR?

Kanser dünyada ve ülkemizde en sık görülen hastalıklardan birisidir. Mutasyona uğramış ve kansere meyilli hücrelerin çoğalmasını engelleyen bu karışım ölümcül hastalıkların bile ortaya çıkmasını engeller.

Her gün düzenli tüketilen karışım iskelet sisteminden, sinir ve sindirime kadar fayda sağlar. Gün boyu enerji seviyesini yüksek tutar. Karışımın ardından beş tane badem yerseniz. Gün boyu hem enerjik olursunuz hem de abur cubur yeme isteğini azaltarak vücudun trans yağ ve sağlıksız maddeler almasını önlemiş olursunuz. Kilo vermek için bile ideal bir karşımdır. Doğal şeker içeren bal kandaki insülin direncini de olumlu etkileyerek şeker hastalıklarına bile iyi geldiği söyleniyor. Uzmanlar faydasını görmek için en az bir ay düzenli tüketilmesi gerektiğini öneriyor.

BAL KARBONAT KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

1 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı karbonat

Bal ve karbonat karışımı tarifi nasıl yapılır? Bir ay boyunca bal ve karbonatı karıştırarak günde 3 yemek kaşığı tüketin. Yemeklerden sonra ara öğünlerde yiyebilirsiniz. Düzenli kullanmaya özen gösterin. Karışımı yerken beslenmenize de çok dikkat etmeniz gerekecek. Şekerli besinlerden, kızartma çeşitlerinden ve asitli içeceklerden tamamıyla uzak durun.



