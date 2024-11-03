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  4. İki meslektaş polisin mesai tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü... Biri diğerini emniyetin ortasına bacağından vurdu!

İki meslektaş polisin mesai tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü... Biri diğerini emniyetin ortasına bacağından vurdu!

03.11.2024 14:50
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.11.2024 14:50
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Ataşehir'de bir polis merkezinde görev yapan iki meslektaş arasında kavga çıktı. Tartışmanın konusunun polislerden birinin sabah mesaiye geç kalması olduğu öğrenildi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen polis, silahıyla mesai arkadaşını bacağından vurarak yaraladı.

İstanbul Ataşehir’de 03 Kasım 2024 sabahı saat 08:15 sıralarında bir polis merkezinde iki polis memuru arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlendi, olay kısa süre içerisinde silahlı kavgaya dönüştü.

Ekol TV'nin haberine göre, polis memuru A.A. ile yine polis memuru olan R.O.A, görev saatine geç kalma meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine çevredeki diğer polis memurları tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

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SOL BACAĞINDAN VURDU

A.A’nın olay yerinden ayrıldığı sırada, R.O.A silahını çekerek A.A’nın sol bacağına ateş etti. Yaralanan polis memuru A.A, çevredeki meslektaşlarının yardımıyla hemen Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri, A.A'nın hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Olay sonrası R.O.A, Ford Focus marka aracıyla bölgeden uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
polis kavga silah
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