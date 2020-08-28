İki metrelik sosyal mesafe yeterli değil!

Bilim insanları, koronavirüs taşıyan damlacıkların öksürük veya hapşırığın ardından ne kadar uzağa yayılabileceğinin çevrelerindeki ortama bağlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

BARLARDA EK TEDBİRLER OLMALI, PARKLARDA GEVŞETİLMELİ

Bilim insanları, havalandırması yetersiz ve insanların müziğin sesini bastırmak için bağırmak zorunda olduğu bar, gece kulubü ya da restoran gibi alanların yüksek riskli olduğunu ve bu alanlarda sosyal mesafeye yönelik ek tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Ek tedbirler, birbiriyle yüz yüze konuşmaması, araya bariyer eklenmesi ve sürekli maske takmak gibi uygulamaları içeriyor. Ancak parklar gibi düşük riskli olduğu düşünülen yerlerde kurallar gevşeyebilir, ve bu da 'potansiyel olarak sosyal ve ekonomik yaşamın bazı yönlerinde normalliğe dönüşü mümkün kılabilir.

1897'DEKİ ARAŞTIRMAYA DAYANIYOR

Doktor Jones, iki metre kuralının 1897 yılına kadar izlenebileceğini ve 20 yüzyılın başında bir dizi çalışma tarafından desteklendiğini, bu erken çalışmaların sınırlamalarına rağmen, şimdi iki metre mesafe kuralının hala kullandığını söyledi.

"DSÖ DÜŞÜK KALİTELİ VERİ KULLANIYOR"

Çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Covid-19 yayılmasını sınırlamak için bir metre veya daha fazla kuralı destekleyen inceleme komisyonuna dikkat çekildi. Alınanan kararın daha az bulaşıcı olan corona virüsler olan SARS ve MERS'den gelen verilere dayandığı aktarıldı. Diğer taraftan, farklı bilim insanları daha önce DSÖ incelemesinin 'düşük kaliteli' verileri kullandığını açıklamıştı.