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İki metro hattının imar planları onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarının imar planları, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı projelerinin imar planlarını onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantılarında yeni havalimanına gidecek iki metro hattının planları ele alındı.

Güzergahlarından bazı revizyonlar yapılarak Meclis'e gönderilen imar planlarına ilişkin raporda, İstanbul Havalimanı-Halkalı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarının hayata geçirilmesi halinde ulaşım sorununun çözümüne katkı sunacakları belirtildi.

İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğünce ihale edildiği hatırlatılan raporda, "İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın imar plan tekliflerinin Büyükşehir Belediye uhdesinde yapımı devam eden Vezneciler-Arnavutköy Metro Hattı güzergahı Fenertepe İstasyonu'nda sonlandırılacak. Her iki hat, Fenertepe İstasyonu'nda entegre olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesine çıkılan 'Geleneksel Spor Merkezi Projesi' ile 'Olimpiyatköy İstasyonu' etkilemişi dikkate alınarak Olimpiyatköy İstasyonu konumu; hattın boyu, planı ve profili etkilemeyecek şekilde revize edilmiş olması hususu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu teklif planlarının İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözüme yönelik olduğundan uygun olacağı değerlendirilmektedir." denildi.

- Hızlı konforlu toplu ulaşım sağlanacak

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi'nin raporunda ise yapılan revizyonlar belirtildi. Söz konusu revizyonların toplu ulaşım hatlarının birbiriyle bağlantılarının sağlanması ve entegrasyonunun oluşturulması için yapıldığı kaydedildi.

Her iki raporda da "Bu çalışmalar tamamlandığında Gebze-Halkalı-Marmaray hattı ile entegre olarak İstanbul bütünündeki yerleşim birimlerini İstanbul Havalimanı ile bağlayacak ve geçtiği güzergahtaki yerleşim merkezlerine alternatif, hızlı ve konforlu toplu ulaşım sağlanacak. Bu projeler aynı zamanda bugün ve gelecekteki ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik olduğundan kamu yararı niteliği taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.

Yapım çalışmaları devam eden metroların imar planları, oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

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