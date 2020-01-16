İki milyon Suriyeli çocuk okula gidemiyor

Çok sayıda çocuk da cinsel şiddet mağduru.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin araştırma komisyonu Suriye'deki çocukların durumu ile ilgili hazırladığı raporun sonuçlarını açıkladı. Raporda Suriye'deki savaş nedeniyle iki milyondan fazla çocuğun düzenli bir okul eğitimi alamadığına dikkat çeken komisyon, savaşın başlamasından bu yana ülkede binlerce okulun yerle bir olduğu ya da askeri amaçlı kullanıldıklarına dikkat çekti. Komisyon, Suriye hükümeti ve silahlı gruplardan çocukların okula yeniden erişiminin sağlanması için elinden geleni yapması çağrısında da bulundu.

Raporda geçen yıllar içinde Suriye'de çocukların okula gitmesine engelleyen şiddet olayları listelendi. Bunlar arasında çocukların asker olarak kullanılması, küçük kız çocuklarının tecavüze uğraması ve çocukların gözü önünde idam cezalarının infaz edilmesi gibi olaylar sıralandı.

Çocuklar cinsel şiddet mağduru

Çocukların özellikle cinsel şiddet mağduru olduklarına işaret edilen raporda, Beşar Esad rejimine bağlı askeri birliklerin kız ve erkek çocuklarını ailelerini korkutarak ve cezalandırarak istismar ettikleri kaydedildi. BM uzmanlarının hazırladığı raporda, IŞİD savaşçıları ve diğer terör gruplarının da çocuklara tecavüz ettiğine yer verildi. Kız çocuklarının seks kölesi olarak kullanılırken erkek çocuklarının da rehin alındıkları ya da savaşmaya zorlandıkları kaydedildi. Erkek çocuklarının ayrıca IŞİD'in elindeki kişileri idam etmeye zorlandıkları da belirtiliyor.