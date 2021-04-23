İki milyonda bir görülen mavi ıstakoz, iki yıllık balıkçının ağlarına takıldı

25 yaşındaki balıkçı Tom Lambourn'un ağlarına iki milyonda bir görülen mavi ıstakoz takıldı. İki yıllık bir balıkçılık geçmişi olduğu için kendini oldukça şanslı hisseden Tom, ''Istakoz çok küçük olduğu için fotoğrafını çektikten sonra tekrar denize bıraktım. Daha büyük olsaydı National Hatchery'e (Ulusal Istakoz Üretim Çiftliği) götürürdüm. Onlara ıstakozun fotoğraflarını gönderdim ve bana bunun iki milyonda bir olduğunu söylediler'' diye konuştu.

GENETİK BİR PROBLEM

Maine Üniversitesi Istakoz Enstitüsü'nden bir yetkili mavi ıstakozlarda genetik protein kusuru gerekçesiyle renk değişimi olduğunu belirtti. Kusur, ıstakozların astaksantin olarak bilinen kırmızı bir karotenoid molekülüyle birleşen aşırı seviyelerde proein üretmesine neden olur. Bu daha sonra crustacyanin olarak bilinen mavi bir kompleks oluşturur ve ıstakozlara alışılmadık rengini veren de budur.



