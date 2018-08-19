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İki milyondan fazla hacı adayı Mekke'de

19.08.2018 16:51 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, hacı olmak için Mekke'ye akın etti.

İki milyondan fazla hacı adayı Mekke'de

Mekke'ye giden hacı adaylarının sayısının 2 milyonu aştığı bildiriliyor.Bu yıl iki milyondan fazla hacı adayını misafir eden Suudi Arabistan'da geniş güvenlik önlemleri alındı. On binlerce güvenlik görevlisi 24 Eylül 2015 tarihinde meydana gelen ve 2 binden fazla hacı adayının ölmesine neden olan izdiham gibi olayları engellemek için görev yapacak.

Mekke'de bu olaydan iki hafta önce 11 Eylül 2015 tarihinde ise fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Kâbe'de bir vincin devrilmesi sonucu da yüzden fazla hacı adayı hayatını kaybetmişti.

Daha önceki yıllarda da şeytan taşlama sırasında çıkan izdihamlar nedeniyle hacı adayları hayatını kaybetmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı cumartesi günü Mekke'ye ulaşan hacı adaylarının sayısının iki milyonu geçtiğini duyurdu. Hacı olmak için Mekke'ye giden hacı adaylarının pazartesi günü Arafat'a çıkmaya başlayacağı bildirildi.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın bu yıl "smart hajj" isminde bir uygulama ile hacı adaylarına seyahat planlamasından tıbbi yardıma kadar pek çok konuda yardımcı olmaya çalıştığı bildiriliyor.

AFP/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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