İki milyonu aşkın bağışçı kanlarıyla umut oldu

DUYGU YENER - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışındaki farkındalığın her geçen gün geliştiğini, geçen yıl 2 milyon 229 bin 153 kişinin 2 milyon 806 bin 336 ünite kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılayın 2005'ten itibaren yürüttüğü "Ulusal Güvenli Kan Temini Projesi"nin her geçen yıl daha fazla bağışçıyla büyüdüğünü belirtti.

Kan bağışında 2019 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 9 artış sağlandığını ifade eden Kınık, "Kızılay 2018'de 2 milyon 571 bin 482 ünite kan bağışı almıştı, bu rakam 2019'da 2 milyon 806 bin 336 ünite olarak gerçekleşti." dedi.

Kınık, kan bağışı artışındaki rakamların sevindirici olduğunu dile getirerek, "Milletimiz hiçbir karşılık beklemeden bir kişinin hayatını kurtarmanın çok değerli bir bağış olduğu gerçeğine her geçen yıl daha fazla sahip çıkıyor. Özellikle bu bilincin gençler arasında hızla yaygınlaşması bizi gelecek açısından umutlandırıyor. Kadın kan bağışçılarımızın oranı da her geçen yıl artıyor." ifadelerini kullandı.