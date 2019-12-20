HABER

İki minibüs kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 13:20 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 2 minibüsün kavşakta çarpışması sonucu 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 2 minibüsün kavşakta çarpışması sonucu 1'i kadın 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Çamlık Bulvarı'nda meydana geldi. Alper Arslan yönetimindeki 20 F 4697 plakalı minibüs, kavşakta Refik İnan'ın kullandığı 09 F 2158 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü İnan ve yanındaki Aysel Kara yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan güçlükle çıkarılan İnan ve Kara, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
2019 yılında Artvin’de 897 çift dünya evine girdi2019 yılında Artvin’de 897 çift dünya evine girdi
Adalar Belediye Başkanı Gül'den ruam açıklamasıAdalar Belediye Başkanı Gül'den ruam açıklaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ruam' açıklaması

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

Kırıkkale'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

ABD Büyükelçiliğine saldırı davasında yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Saldırı FETÖ elebaşının iade sürecini engellemek için yapıldı

Denizli'de 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Denizli'de 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Hatay Amanoslar'da terör örgütü PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu

Ormanın içinde bulundu! Tam 6 katlı

Kırıkkale'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.